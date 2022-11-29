法人：明年金融市場恐續波動

各機構法人陸續發布2023年投資展望，截至目前為止，法人預估明年金融市場走勢仍將持續波動。

富達認為，展望明年，通膨、主要國家央行貨幣政策與景氣動向，仍將主導金融市場走勢。就通膨部分來說，全球供應鏈壓力、晶片短缺壓力減緩、運輸價格滑落，輔以基期因素下滑，預估2023年通膨有望逐季減弱，惟美國仍面臨房價與薪資上揚僵固性問題，歐洲則面臨天然氣短缺之電力供應問題，因此預估通膨不易快速回到央行目標區間。

富達進一步表示，目前主要國家央行仍會以對抗通膨為首要目標，預估暫時維持鷹派立場，待通膨明顯滑落或就業市場轉弱，才會調整貨幣政策。至於明年景氣部分，鑒於利率上揚增添企業成本恐影響企業獲利、通膨影響民眾消費意願，中美持續角力恐影響全球貿易，預估明年全球景氣成長將減緩。整體而言，明年金融市場走勢恐會持續波動。

另外，預估2023年美股仍將持續波動，惟美股相較於歐股更有表現空間，投資宜聚焦大型優質價值企業。

較看好美股是因美國經濟相較歐洲穩健，但面對波動市場，即使投資美股，富達建議投資具有強勁企業獲利之大型優質價值企業。

貝萊德在近期投資報告提到，展望明年，目前股市尚未完全反映預期經濟衰退的狀況，以及隨之而來的企業獲利挑戰，因此，在短期戰術性上，貝萊德減碼股票。但從長期策略面來看，預估未來十年，股票整體報酬將高於固定收益資產，央行最終將選擇與通膨共存，持續投資股票是一種戰勝產業面臨結構性挑戰的方法。

法國巴黎銀行財富管理也表示，美國經濟在明年陷入衰退的可能性達65％，且GDP可能會於明年第二季至第四季出現萎縮。美國聯準會在明年最後升息50個基點，使最終利率達到5％並在明年剩餘時間維持在該水準，可能於後年開始降息。