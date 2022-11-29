賠錢要像金魚腦！布局債市 用金魚投資法

美國聯準會（Fed）鷹式升息手段，導致今年美國公債殖利率一度飆破4％。中信投信總代理的法盛盧米斯賽勒斯債券基金經理人馬修．伊根（Matthew Eagan）29日表示，現階段全球進入景氣擴張末期，但通膨已見頂了，儘管2023年景氣循環有可能步入衰退，但債券仍具吸引力，目前相對看好BB、BBB級的債券後市表現。

他表示，債市投資宜用「金魚投資法」，就是賠錢時就要像金魚腦一樣忘掉它，畢竟債券到期都有殖利率的收益保護。

馬修．伊根認為，現在是進入信用債市場的好時機，因為景氣擴張末期風險溢酬較高、正報酬機率高。他指出，投資級債的風險溢酬含括「違約率及溢酬」二部分，投資級債遇到發生損失的風險是「降評級」而「非投資級債」的風險是「違約」損失，二者現在利差水準都不錯，正報酬機率分別為89％、91％，投資兩者贏面較大。現較看好的債券是「投資級債券中評級低的」、「非投資級債中的高評等的」就是BB至BBB級債。新興債中較看好拉美中的墨西哥、巴西等高評等美元公司債。

馬修．伊根認為，未來可能進入停滯性通膨，若通膨一直高檔，就不要期待聯準會降息，他預期明年市場利率可能到5％、通膨降至4％，如此一來公債殖利率就會出現很久不見的「實質利率翻正」。以前買債不必擔心失去本金但收益低，現在雖然要開始擔心本金損失，但實質利率逐步提升，現在等於踩著4％利率的台階往上走，儘管殖利率上升會犧牲本金，但目前高利率之下，整體可以比較快還本，隨著升息趨近尾聲，本金就會有上漲空間。

馬修．伊根指出，總經團隊針對2023年景氣循環設置三個情境，如：衰退、通膨居高的擴張晚期、聯準會升息見頂的擴張晚期，發生機率分別為45％、40％及15％，意味著明年陷入衰退的機率較高，此循環將使企業獲利減少、財務狀況惡化、以及債券違約率將增加至2％（仍低於歷史平均）。

安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶表示，在經歷今年以來的修正調整後，主要債市指數殖利率現階段多來到近年來相對高點；其中除新興市場非投資級債外，已開發市場中收益率較佳者便為美國非投資級債，而隨著今年這波升息循環逐漸靠近終點，其長期投資價值也隨著浮現。