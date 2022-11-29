反彈行情 中小型基金報酬飆

受到美國通膨回落激勵，台股近期強勢上漲。截至11月22日，加權指數近一月漲幅達到13.44％，櫃買指數漲幅也有13.12％。大盤反彈行情熱絡，成了台股中小型基金反攻的助燃劑。根據晨星統計，同期間台股中小型基金報酬率前十名中，有兩檔近一月報酬飆破兩成。

統一中小基金經理人林世彬表示，台股具備二大優勢，包括低本益比及高股利率。加上國際資金進入年末休假模式、營造內資做多機會等因素助攻，看好台股反彈行情有機會延續至年底。

截至11月24日，加權指數彭博預估獲利本益比僅10.54倍，遠低於歷史平均的14.81倍。台股殖利率也相對誘人，截至11月23日，台股殖利率達到4.46％，遠高於美國的1.58％、大陸的2.99％及韓國的2.03％。

群益店頭市場基金經理人吳胤良表示，台股從波段低點反彈近兩千點，一方面是超跌、市場極度保守所造成的技術性反彈，一方面來自市場對於經濟數據走疲、CPI回落可能使Fed放緩升息的期待，加上財報空窗期，美股、台股表現強勢，台股在反彈趨勢時量能大約2,000億，內資為目前交易主要動能，也帶動OTC、中小型股表現活潑。

台股已領先基本面調整，台股評價已落於相對低檔，下半年雖出口成長壓力大，但內需仍可支持台灣GDP成長動能，推估台股可在基本面利空測試下逐漸築底，並待市場利空逐漸被消化，股市將可築底完成，並慢慢回到多頭軌道。