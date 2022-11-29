台股迎轉折點 存好股時機到

近期台美股市反彈，投信法人指出，投資人可分批布局，迎接未來漲升行情。第一金工業30 ETF經理人牟宗堯指出，過往臺灣工業菁英30指數跌幅逾兩成後，3個月、6個月後平均都漲幅有三成以上，且跌幅越重、隨後反彈幅度越大，傳統績優大型股股價跌幅逾兩成後，台股轉折點或將出現，年初以來台股指數跌幅逾37％，對於想要參與ETF年度除息的投資人，也是相對較佳低檔投資時點。

牟宗堯表示，台股賣壓逐步消化，聯準會升息影響為短線壓力，主要仍在觀察企業財報訊息，歷次選後一個月、兩個月台股行情偏多，再加上新年度資產重新配置行情，與今年一月農曆年紅包行情加持等，現在正是逢台股低檔存好股時機，提前卡位元月行情還能參與年度配息機會。

日盛台灣多重資產基金研究團隊指出，台灣多重資產型基金投資聚焦台灣境內發行之可轉換公司債、特別股及高股息股票等具息收之新台幣資產，具有穩定高股息、與長期波動度低於大盤之投資優勢。在現階段市場進入落底回升之初波動較大，建議投資人可適時納入資產配置中，抵禦股市下檔風險。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，在台股短線震盪仍大之下，操作上可聚焦在高股息股，以提升下檔支撐力，以長期配息穩定為主要核心持股方向，並期望布局一些殖利率在市場均值之上且有高度成長之標的，高股息相關以台積電供應鏈及半導體產業主軸；非高股息布局以抗通膨為主要方向，如奢侈品、農糧等。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，就台灣企業 財報來看，半導體、航運等都是今年以來較去年同期大幅成長的產業，營收獲利相對表現較亮眼；不過，記憶體、部分消費產業受之前疫情影響，少數表現不如預期，選後將以個股表現為主，目前持續看好的產業，如伺服器、高速運算與傳輸、工業電腦、半導體IP等族群。

就傳統產業部分，富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，基本上台股加權指數走勢仍以高檔震盪為主，選後個股表現預期也會以跌深的中小型股為優先反彈標的，今年有部分產業表現亮眼，特別是生產基地移出大陸的成衣、高爾夫球桿等族群，財報大幅優於預期；至於短線上看好的非電子產業，舉例來說有如汽車零組件、觀光、零售、航空零組件、生技醫材等可望受惠。