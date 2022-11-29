橫盤震盪 台股基金分散風險

金融市場諸多利空近期趨淡化，美股延續高檔震盪，台股這波急漲近2,000點後，指數跟著美股橫盤整理籌碼，後市受惠聯準會（Fed）轉鴿、電子庫存調整告一段落、大陸清零政策放寬、外資年終休假、內資做夢行情拉抬等五大利多，預期盤勢將呈現類股良性輪動表現，布局台股基金有利分散波動風險。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊表示，11月Fed會議紀要傾向鴿派，市場預期12月利率會議可望縮小升息幅度，有助於評價修復，型態上觀察，台股加權指數連日上漲、突破並站穩半年線，短中期均線持續向上走揚，目前有利多頭續攻，只要國際股市未出現重挫反轉，無須過度擔憂，操作上可順勢布局。

群益投信投資長李宏正指出，台股後勢以中小型個股漲多短期可能整理，操作上建議採取區間操作策略，低基期有成長動能且評價合理個股是較好選擇，仍看好績優且有展望的成長型公司持續表現。穩健型布局台股基金仍是不錯選擇，其中高息股可達到息利雙收的效益，適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的布局。

富蘭克林華美高科技基金機領人郭修伸認為，目前台股基本面表現不差產業，明年2月財報公布前都有機會上演作夢行情，特別是選後干擾減低，市場預期12月Fed只升息2碼，不排除至明年初外資偏向回補且內資看多，加上年底作帳行情加持，可望持續偏多走向。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊強調，消費電子庫存去化仍進行中，記憶體庫存有部分改善，箔基板（CCL）及顯卡等次產業狀況不佳，反而沒有庫存拖累。伺服器遠端管理晶片（BMC）及手機感測器庫存水位偏低。明年類股獲利差異大，建議避開消費電子供應鏈，以先進製程半導體代工、伺服器相關高速傳輸，汽車電子及蘋果供應鏈為主要觀察族群。