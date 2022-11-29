無懼經濟衰退 醫療業獲利衝

這波股市反彈，讓樂觀投資情緒升溫，但美國經濟面臨衰退疑慮仍未退散，不過投信法人表示，根據統計，自1980年至2020年美國經濟衰退期間，受景氣循環影響性相對低的醫療產業，企業平均獲利成長幅度超過20％，明顯優於其他產業，甚至居各產業之首，顯見在中長期考量下，投資人應將醫療產業納入投資組合，不僅能提升投資效率，也能降低整體投資波動度。

PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔指出，醫療產業營收的驅動力，主要來自創新藥品上市進度及專利權過期藥品件數多寡，因此在面臨經濟成長逆風因子的環境下，只要醫療產業持續發展創新藥品且順利獲准上市，相關企業的獲利動能都能持續蓬勃成長。

江宜虔分析，以默克藥廠為例，該公司第三季財報營收年增14％，加上用於治療肺動脈高血壓的新藥Sotatercept，傳出第三期正向臨床實驗結果，不僅後續研發進度將持續受市場關注，默克藥廠亦預期今年全球營收及獲利有機會較去年成長20％以上。

荷蘭生物科技公司Argenx主要研發藥物為自體免疫疾病及癌症用藥，由於免疫系統疾病既有療法僅有類固醇、抑制劑等，對於新型態療法需求龐大，在新藥銷售帶動下，Argenx今年第三季營收1.31億美元，不僅優於市場預估值1.07億美元，更較第二季大幅躍增75.5％。