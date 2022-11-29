好消息不斷 生技基金潛力大

美國聯準會（Fed）或將放緩升息步伐，但終端利率可能上調，高盛預估未來美國10年期公債殖利率在3.75％至4％間震盪，利率風險對股市的影響可望降溫，金融市場仍具不確定性，但觀察生技業在基本面穩健、估值合理下，投資價值顯現，有利透過生技基金或生技ETF布局，一次網羅生技產業投資機會。

群益NBI生技ETF（00678）ETF經理人曾盈甄表示，觀察近期醫療保健指數與標普500指數表現，醫療保健類股呈現相對優異態勢，且近期生技醫療產業不乏正面訊息，包括阿茲海默症新藥三期臨床試驗達標、減肥藥市場展望逐漸上調，帶動整體製藥、生技行業走強，其他新藥研發也持續進行中，今年來截至10月底，FDA新藥核准數量近30項，顯示新藥研發仍具投資價值，並擁有潛在龐大成長空間。

為強化企業競爭力，近年來生技製藥大廠積極透過併購活動，以達到增加產品多樣性，產業的創新研發動能強勁，在諸多利利條件支持下，相對有利生技醫療股表現。

台新醫療保健新趨勢基金經理人黃俊晏指出，美股醫療保健產業第三季財報表現優於大盤，大型生技與健保甚至上修預期，根據歷史經驗統計，醫療產業財報公布若優於預期，股價平均上漲3％，高於大盤的2％，過去十年以來，醫療保健產業為美元走強時期表現最佳的產業，配合第四季醫學年會旺季的加持，目前正是逢低布局生技醫療類股的絕佳時機。

富蘭克林華美投信認為，生技業後續仍有亮點可期待，新藥研發、罕病藥研發、併購案等，驅動相關股價表現，且在全球各國均屬剛性需求，儘管上半年受升息、股市震盪、經濟不確定性影響，但目前已見到生技指數落底反彈，處於低平均標準差位置，相對過去平均便宜，建議可趁早逢低入手，不妨在目前時機考慮回補展開中長期投資。