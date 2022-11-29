美股再怎麼跌 仍是多數法人最愛

即使美股今年走勢大暴走，道瓊指數一度下跌20％以上、那斯達克指數曾大跌超過3成，近期資金再度回流美股，使得指數止跌回升，然不管美股再怎麼跌，美股依然是多數法人的最愛。

俄烏戰爭、通膨與全球央行升息造成今年金融市場劇烈震盪，不僅全球股市下跌逾20％，而過往被市場資金視為主要避風港之美國公債亦都出現雙位數跌幅。

根據統計至16日，美股基金已轉為買超，單周買超238.8億美元，創3月來新高，美國製造業回流題材近期愈來愈受到重視，並帶動資金加快回流美國，除了美股基金今年來淨流入2000億美元外，富蘭克林證券投顧表示，統計今年來整體股票ETF資金淨流入美股達3,064.66億美元，在近周、近月、近三個月的淨流入額，都創全球最高。

10月CPI增速放緩有助於增強聯準會下調12月升息幅度的意願，然而，鑒於通膨率仍遠高於政策目標，意味著距離暫停升息還很遙遠，預估終端利率將提升至略高於5％，因此股市中期走向仍將由宏觀經濟、貨幣政策、企業獲利等基本面因素所主導，投資美股仍建議多元布局，因應市場波動。

富達多元資產團隊認為，2023年對風險性資產仍維持審慎看法，現階段資產配置建議減少股票及信用債比重，在股票投資相對看好美股，主要是因美國經濟較具韌性。

荷寶BP 美國卓越股票基金經理人Duilio Ramallo也表示，雖然少數主要經濟體指標出現未來經濟衰退的警告信號，但預期衰退即將到來的概念似乎被誤導，因為美國就業市場表現仍然強勁，消費者支出穩定且堅實，持續擴張的經濟有利個人、家庭以及企業，但就聯準會想要抑制通膨的決策而言，則是阻力。目前在美股中仍可以找到具有吸引力、具有價值面、業務穩健和足以識別的美股。

先機北美股票基金富盛產品經理廖伯修認為，目前是美股長期不錯進場點，主要因第四季將進入消費旺季，依過去經驗，第四季股市走強機率高，但仍建議投資人採取定期定額的方式投資美股基金。