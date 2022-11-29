新興市場、亞洲 資金動能回暖

過去一周包括美國聯準會偏鴿的會議紀要、就業市場出現降溫，以及顯示出疲態的經濟數據等多空雜音持續影響市場情緒，加上感恩節假期使交投較為清淡，股市資金略有降溫。根據最新統計顯示，過去一周包括全球新興市場、亞洲不含日本及拉丁美洲等地股市迎來資金淨流入，其餘市場資金則呈淨流出狀態。

安聯四季成長組合基金經理人莊凱倫表示，隨著美國通膨有放緩跡象，市場預期聯準會升息角度有望降速，加上大陸也可能放鬆防疫限制，帶動風險性資產反彈。從11月初至近期，MSCI世界指數中11大類股全數收紅，類股間也出現輪動表現，市場情緒有所改善。

從總體經濟面來看，莊凱倫表示，由於貨幣政策效果往往具有滯後性，隨著聯準會的強勁升息循環進入下半場，市場焦點將由升息逐漸轉往經濟衰退的議題；為了抑制通膨，聯準會將使政策利率高於長期均衡利率（2.5％）一段時間，而若通膨下降的速度越慢、政策利率停留在高位越久，則經濟朝衰退方向的機率也就會隨之提高。

投資方向上，莊凱倫指出，隨著全球經濟延續下行趨勢，未來經濟放緩甚至衰退的風險仍在，投資上建議仍應以品質與防禦為核心、以因應高波動市場；不過因11月以來市場反應聯準會升息有望放緩及樂觀預期中國可能鬆綁清零政策，推升風險性資產反彈，也可適量加碼如新興亞股及全球可轉債等資產，參與此波行情。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，隨著10年期公債殖利率回落，以及聯準會升息幅度可望趨緩，帶動美股近期進入新一波的熊市反彈，美林牛熊指數在連續七周的掛蛋後稍有回升，顯示投資人信心略為回溫。後市來看，儘管通膨走勢、聯準會升息動向料仍左右市場投資情緒，不過在經濟情勢並未轉差之下，美國資本財與地產循環仍舊不差，企業營運狀況尚屬穩健之下，對於美股中長期表系仍不看淡。類股方面，包括雲端運算、人工智慧等長期發展趨勢佳之產業，相關類股可持續關注。

富蘭克林證券投顧建議，因應市場多變環境，建議以採取靈活配置的美國價值平衡型基金為核心，而通膨放緩、聯準會升息末期將逐漸開展債市的投資行情，建議投資人可依照個人風險屬性增持適合的債券型基金，首選以美元計價全球複合債型基金，保守可搭配具防禦性的美國公債或政府擔保抵押債。股市建議採取多元配置網羅輪動契機，包括具備抗景氣循環、通膨轉嫁機制和受惠低碳經濟轉型趨勢的基礎建設及公用事業產業，以及精選高品質龍頭股的美國股利成長型股票基金，並透過長期定期定額策略參與生技及科技產業創新商機。