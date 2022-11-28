亞股反攻 大中華基金亮眼

新興股市近期一波反攻，亞股由台股及港股領漲表現佳，隨大陸宣布優化防疫措施，人行與銀保監會支持房產平穩健康發展，G20會議中美領導人會晤取得共識後，關係惡化擔憂有所緩解，有利提供陸港股動能，布局大中華基金後市績效可期。

富蘭克林證券投顧表示，大陸官方政策重點支撐經濟，12月中央經濟工作會議，關注明年度政策推展方向，只要政策規劃明確，可望提升投資信心。疫情方面高盛證券認為，農曆新年旅遊高峰期，及3月兩會改組後，應是退出動態清零合理時機。後市布局符合政策方向領域，聚焦消費升級主題，技術獨立目標與綠色發展有序減碳，為科技、替代能源、電動車產業創造投資機會。

台新中証消費服務領先指數基金葉宇真認為，近期陸股上漲主軸在重振內需，各地防疫過程中不合理進行明確糾正偏差，有助市場提升對經濟修復彈性的預期。產業趨勢因應當前消費市場改善，在穩增長主基調下，促進消費政策措施會持續出臺落地，且隨經濟增速企穩回升，居民收入回穩，疫後經濟復甦與政策，將合力推動消費板塊基本面提升，盈利有望明顯改善。

群益大中華雙力優勢基金經理人李忠翰指出，中共二十大後市場對人事安排疑慮影響陸港股表現，但觀察中央政治局委員中，多位具西方留學背景，預料對製造業及高科技仍重視，帶動經濟轉型發展。尤其產業發展路線清晰，如各式安全、醫藥行業醫療新型基礎建設，及集採鬆綁受惠將為盤勢主流，投資布局可留意。

日盛中國內需動力基金研究團隊分析，近期上證指數突破半年線，市場調整後估值和基本面處在歷史底部，情緒面趨於好轉，關注產業包括光伏產業鏈、航天裝備、生豬養殖、電力電網，及風電設備、創新藥、計算機、電子，及國家安全概念股等。