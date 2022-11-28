政策調節 A股宜分批進場

隨著大陸官方對於中央經濟工作會議的定調，搭配後續防疫政策的調整性等。投信法人指出，政策穩定下，A股可分批進場。

兆豐中國A股基金研究團隊指出，經濟層面上，後續市場轉機將需要持續關注前期的政策方向與力道，是否能對實體經濟面的傳導提供助益；產業面上，在大陸房地產市場、內需消費市場等領域，也需要關注政策支持的力道與速度，以及對於實際景氣層面的改善成效，才可望於明年帶動市場氛圍。

後市展望上，觀察現階段海外市場的緊縮現象，以及地緣風險的影響性逐漸緩解，雖然大陸市場仍存在不確定性，但已度過前一波相對悲觀的預期階段，若明年第一季的兩會前，市場出現如政策紅利、經濟數據佳音等催化劑，可望繼續推動A股走勢向上，目前評估對後市環境可維持正面謹慎的投資態勢。

台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真表示，在資金回流後，陸股後市漲升行情可期，類股操作上，隨著低收入人群就業率提升及消費場景重啟，預防性儲蓄率將迎來新一輪釋放，消費復甦將進入快車道，優先布局消費龍頭股。

華南永昌中國A股經理人鄭鼎芝表示，中共二十大後市場對大陸看法轉為謹慎，對其經濟、地緣政治、中美科技貿易磨擦和動態清零擔憂加大，加上近期疫情再起，或將壓抑整體經濟復甦動能，而市場在經過連續反彈後，又轉為量縮調整，短線上市場缺乏明確投資主線，行業熱點輪動快速，指數呈震盪打底走勢。

鄭鼎芝認為，長期來看大陸經濟仍可等待後續政策發力，目前股市估值、風險溢價率已具中長期投資吸引力，恐慌情緒已大部分釋放，市場位於底部區域。

高盛最新報告則看好大陸在明年農曆新年和3月兩會改組後，可能會是退出清零的時機，若全面重新開放，股市可能有大幅上漲的機會，近期可觀察政府後續如何具體優化科學精準防控和其成效及12月中央經濟工作會議，行業部分可關注具政策支持、高景氣度的新能源、汽車等成長股，另外包括穩增長、消費相關個股也可逢低布局。