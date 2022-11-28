景氣循環 高評級債ETF吸金

通膨降溫緩慢導致聯準會需更長時間的壓抑需求、升息循環仍未結束，預計帶動信用債利差上升，資金往高評級、防禦性產業標的流入。法人建議，每個景氣循環階段都有相應表現突出的債券類別，若懂得靈活運用不同債券，掌握景氣循環與債市輪動契機，更能讓投資發揮最大效益，而目前是表現相對穩健的政府公債與投資等級債布局好時點。

國泰投信ETF研究團隊主管鄭立誠表示，資產配置是投資人長期投資勝出的關鍵，多元投資有利分散風險，因此站在資產配置的角度，債市資產的配置不可或缺。

整體看來，今年債券市場歷經聯準會激進式升息的洗禮，各債券類別收益率已快速攀升，除了評價面更具吸引力，債券存續期間也有所降低，因此利率上行造成債券價格的波動程度相對降低許多，主因債券存續期間是指「持有債券的平均回本時間」，以年為單位，故存續期間越長，對利率變動越敏感，若為折價買入，則到期殖利率較高，故存續期間相對較短，回本速度較快。

根據國際貨幣基金組織（IMF）的預估，全球經濟成長將從去年的6％，下修至今年的3.2％、明年的2.7％，暗示目前景氣恐陷入衰退循環，處於保守氛圍，此時適合布局違約率較低且表現相對穩健的政府公債與投資等級債，觀察債券評價面，目前殖利率來到相對高檔，投資價值浮現。

中信優先金融債（00773B）經理人張瓈尹表示，由於經濟衰退風險猶存，企業品質更加重要，當美國聯準會升息進入尾聲，債券價格步入穩定之際，投等債具備違約率極低、殖利率高以及價格優等三大特性，相當適合追求穩定收益的投資人入手，短期可搶息收、長期則有賺價差機會。

全球景氣經過多次的危機事件，金融業因屬高度監管行業，財務體質相對健全，多數金融機構發行的債券都擁有較高的評等，自1981年以來，所有金融機構債券平均違約率僅0.56％，相對非金融業1.85％而言，只有三分之一。市場預估明年初將進入升息循環的尾聲，甚至到明年底都維持高利率水準，對投資人而言，債券收益率具有一定的吸引力。