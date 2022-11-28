聯準會轉鴿派 資金湧債市

美國聯準會最新會議紀要偏向鴿派，加上就業市場發出降溫訊號，使市場對美國貨幣政策轉為寬鬆的預期增強，債市投資情緒轉佳。近期除新興市場債呈現淨流出外，包括投資級債與非投資級債雙雙迎來資金淨流入。

安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶表示，在經歷今年以來的修正調整後，主要債市指數殖利率現階段多來到近年來相對高點；其中除新興市場非投資級債外，已開發市場中收益率較佳者便為美國非投資級債，而隨著今年這波升息循環逐漸靠近終點，其長期投資價值也隨著浮現。觀察美國非投資級債基本面，預估今年違約率微幅上升但仍遠低於歷史均值，且明年違約率大幅提高的機率較低，主要因許多體質不佳的公司已於疫情期間淘汰；從升降評比率來看，目前整體債信仍健康，加上市場上的發債公司多致力於降低債務比重、信用體質也相對較佳。

在供需面部分，今年非投資級債的淨供給明顯減少，加上美元走強、市場仍偏好高息產品，皆有利於美國非投資級債後市表現。

展望後市，由於市場上不確定性仍未除，未來波動度可能仍在，反應市場情緒的波動率指數（MOVE）自今年以來仍有近不小升幅，故對債券及固定收益投資人來說，在追求收益投資時宜以穩健、抗波動為首要原則。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，面對通膨、貨幣政策正常化及潛在成長降溫的風險，掌握「保持彈性靈活與精選標的」的策略至關重要。史坦普500指數在急速升息下，今年來本益比與股價皆大幅修正，目前企業每股獲利成長約6％，仍維持不錯的獲利水準。美國具備相對健康的消費者與企業資產負債表，有具備價值與高品質特色的防禦性標的，可望在景氣下行中保有相對穩定的獲利、股利與現金流。

法人強調，在各式債券資產中，短年期債券因具存續期較短的特性，受到利率波動影響的程度較存續期更長的債券為小，若可選擇短年期的非投資級債，便有望在獲得非投資級債所提供不錯的收益率同時，仍使波動度低於一般的非投資級債。

投資建議上，建議宜鎖定屬於低景氣循環，現金流穩定、具利基性、市場競爭力佳、產業龍頭等美國企業所發之短年期非投資級債，並聚焦聚焦評級較佳的Ｂ、ＢＢ級債券，進而也控管潛在信用風險，提高投資組合整體抗波動度。