非投資級債 長線買點來了

債券基金績效近月出現大彈升，由於美國經濟的多項指標已經顯示出緊縮的跡象，法人表示，聯準會積極升息步伐可能暫停，目前雖認為投資級債具吸引力，但波動仍大，對非投資級債也維持中立看法。

富達國際指出，美國聯準會雖然在11月利率會議中宣布升息3碼，由於美國經濟的多項指標如房地產市場已經顯示出緊縮的跡象，如果金融狀況因市場壓力及擔憂而收緊，聯準會可能釋出政策轉向的可能性，升息步伐可能放緩。

針對投資級債和非投資級債投資展望，富達國際都給予「中立」看法。富達指出，市場期待聯準會將放緩升息腳步，帶動全球債市反彈。儘管其評價面具有吸引力，但在央行持續升息的環境下仍具有波動性，對於投資級債後市則保持中立看法。

富達國際指出，由於美國CPI數據下降，使市場預期聯準會政策可能出現轉向，低品質的非投資級債將受到資金壓力上升而持續波動並預估企業獲利將進一步下調，因此，對整體非投資等級債維持中立立場。

聯博集團固定收益共同主管暨信用債券投資總監狄斯坦費（Gershon M. Distenfeld）認為，目前非投資等級債市體質佳，且收益頗具吸引力，加上被提升為投資等級的明日之星金額創下史上新高，預期明後年可望是債券表現亮眼的一年，長期投資人進場布局的時機點浮現。