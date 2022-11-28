超猛！9成台股基金 績效打敗大盤

大盤近期反彈急拉近2,000點行情後，目前台股短線呈現高檔震盪整理，觀察同期138檔台股基金（扣掉法人與N級別）中，共有近9成、123檔打敗大盤，展現出台股基金超漲大盤的特性。

投信法人建議，低基期且有成長動能且評價合理個股是較好選擇，但台股個股波動劇烈，基金投資的低波動優勢勝過個股，建議投資人以台股基金作為投資工具。

群益投信表示，台灣景氣對策燈號轉深度黃藍燈17分，僅差1分進入藍燈，景氣有望正式落底，過往經驗半年內指數低點可見台灣企業基本面佳。

展望後市，在國際股市情緒依舊樂觀、資金回流新興市場、中小型電子類股仍具產業題材，台股後市仍可期，但因台股走的是波段行情，猜測進場時點不易，不如以台股基金採取定時定額方式進場。

群益葛萊美基金經理人莊慧君表示，在技術指標方面，10月台股呈現偏空走勢，加權、櫃買均跌破前波低點，但雙雙均出現築底跡象，且KD、MACD均出現低檔背離現象，已出現止穩往上的契機。11月以來，隨著市場對美國升息幅度有機會放緩的期待下持續往上，日KD已來到高檔鈍化，周KD也低檔轉折向上，推估反彈氣勢可望延續。

群益店頭市場基金經理人吳胤良表示，台股短期有望於延續近期反彈走勢，主要仍是市場期待聯準會升息有望由激進轉向緩和，但聯準會談話語調未正式轉向前，對高評價族群恐仍有壓抑。而在高通膨影響下，非必需消費疑慮提升，疫後復甦及剛需產業能見度仍相對較佳，市場將聚焦其後續表現。

安聯投信台股團隊表示，包括資金面、需求面及供給面等為今年以來影響台股的主要因素；儘管相關不確定性仍在，但若進一步檢視，相關干擾因素都已逐漸鈍化；或也另因更靠近升息終點、庫存調整已進行一半等，在市場反覆消化、部分族群評價來到合理水位的情況下，都讓台股下檔空間相對有限。