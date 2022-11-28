特別股犀利 近一月全正報酬

美國10月通膨數據低於預期，且復燃風險緩和，降低聯準會（Fed）未來激進升息不確定性，帶動近期風險性資產表現回溫，其中特別股表現不俗，近一個月上漲近5.32％，特別股基金受惠績效全數為正，表現最佳為群益全球特別股收益基金超過6％。

群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹指出，從利率面來看，通膨逐漸回落將使Fed偏鷹立場逐漸轉向，有望進入升息循環尾聲，但觀察歷年利率走勢，皆主導特別股的資金流向，且近日因利率風險的降溫，讓今年以來受利率大幅波動的特別股資金，從流出轉為流入，顯示特別股慢慢重回市場的目光，投資價值悄然浮現。

後續若通膨持續緩解，Fed升息放緩，對特別股有利，從產業基本面來看，美國大型銀行第三季財報表現不俗，整體銀行業資本體質表現優異，特別股的發行產業以金融業為主，在企業體質穩健下，也意味著其資產品質無虞。

柏瑞投信表示，10月整體特別股淨供給減少，預期今年新發行市場規模，將較去年縮減，可望提供特別股技術面支撐。

投資組合配置策略上，柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲認為，美國金融市場緊縮條件已出現舒緩，且Fed暗示12月後升息可能放緩，將持續調升投資組合的利率敏感度到中性水準。聚焦基本面穩健、相對高票息等優質標的，並伺機參與新發行特別股，尋求中長期經風險調整後具有較佳報酬潛力機會標的，但仍然須留意特別股市場可能的波動風險。

邱郁茹強調，特別股收益率仍位於7％高檔水位，高於投資級債，因應利率風險降溫，特別股投資價值浮現，且特別股今年以來上調信評企業總家數，高於下調總數，顯示企業營運體質穩健，提供穩定利息來源。次產業的大型金融與公用事業發行的特別股，後市仍可多加關注。