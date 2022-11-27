作帳行情升溫 權值、中小股衝

台股近期出現大漲，市場對台股後市的看法漸趨正向，近期美元匯率回弱、外資由賣轉買。投信法人指出，明年1月中旬前逢財報空窗期與外資年底休長假，有利內資發動作帳行情，年底前行情偏多看待，研判將呈權值股、中小型股輪動表現。

第一金台灣核心戰略建設基金經理人張正中說，近期外資賣超緩和、甚至出現轉賣為買，內、外資同步回補動作，也激勵了台股快速反彈，此外，台股與美國科技股連動度高，也受惠費城半導體指數與那斯達克指數反彈拉抬。

2020年以來台股前十大漲幅中，本月已出現兩次。張正中表示，目前周線及月線都自低檔反彈呈KD交叉向上，年底前的股價看法相對正向，儘管景氣仍有趨緩疑慮，不過股價可能提前景氣循環表現，若整體半導體庫存於第三季見高後，第四季起開始去化，從以往全球IC設計大廠庫存以平均四季時間調整，預計庫存將在下半年調整完成的機率較高。

產業看法上，張正中相對看好如面板、記憶體報價已見落底，可伺機提升部位，而雲端產業則為長多趨勢股，產能利用率不會放緩，加上規格升級需求放量成長等，相關零組件仍是後勢看法相對正向的產業族群。

日盛台灣多重資產基金研究團隊指出，台灣多重資產型基金投資聚焦台灣境內發行之可轉換公司債、特別股及高股息股票等具息收之新台幣資產，具有穩定高股息、與長期波動度低於大盤之投資優勢。在現階段市場進入落底回升之初波動較大，建議投資人可適時納入資產配置中，抵禦股市下檔風險。

瀚亞外銷基金經理人姚宗宏分析，就產業趨勢來看，看好高速資料中心與雲端業務題材力道強勁，台股相關類股也連帶受惠。此外，隨著政府補貼與獎勵政策持續增加，促使汽車製造業持續提升電動車產量並推出新車型。全球環保意識抬頭，減碳商機發燒，綠能產業、電動車長線正向發展，部分公司近期財報表現優於預期，投資人亦可關注。

姚宗宏指出，短期資金緊縮趨緩及地緣政治風險趨緩下，台股將出現補漲行情。建議投資人透過台股基金布局，逢低分批加碼；在產業配置上，電子與傳產比例為8：2，電子以半導體持股為主，搭配伺服器、電子權值股、低基期半導體代工、IC設計；傳產則聚焦綠能、電動車、生技與零售題材。