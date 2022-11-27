台股ETF規模激增 高息族群強勢

今年以來台股受到全球投資市場波及，台股加權指數上下震盪加劇，但不改投資人前進台股意念，且選擇以透過台股ETF基金的方式來降低波動風險，因此統計今年以來已經有新募集的七檔台股ETF基金，整體規模也在投資人逢低買進下，從去年底的5,714億元增至8,327億元。今年尤其鎖定高股息的台股ETF基金最受青睞，投信業者表示，隨台股持續震盪甚至有漲多拉回風險下，預估逢低買盤可望支撐台股ETF基金買氣不墜。

今年投信業者多鎖定高股息台股ETF，主要是因為高息資產除具備易漲抗跌的特性外，其有息保護亦相對不受升息利空衝擊，投資價值將明顯優於一般資產，台股高息ETF更是存股族投資人長期穩健投資的首選。

群益投信表示，今年以來台股連帶受到國際局勢拖累明顯回檔修正，令投資人無所適從，不過值得慶幸的是，從存股的角度來看，指數近期的跌勢卻也創造出新的契機，因這只是加速突顯低廉的投資成本，等待好的投資時機遠比選股來得重要，值此之際正是布局台股高息ETF的大好機會。

野村投信表示，在高通膨、猛升息的投資環境下，企業獲利成長已正在下修，但盈餘較穩定的優質企業將成鎂光燈焦點。根據美銀所做的全球經理人調查，看好未來12個月優質股將打敗低品質股的比例來到83％的新高，亦有54％的經理人認為高息股將打敗低息股，此外，認為價值股將打敗成長股的比例也大幅增加至近四成，顯示當企業獲利出現下修，投資人更加看好高品質的企業，投資目標也從追求股價上漲轉為重視股息。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，台股大部分利空已被市場消化，且現階段外資持股偏低、散戶占大盤成交比重大幅低於2020年3月新冠疫情爆發時，籌碼歷經沈澱，未來一旦歐美通膨未再竄升，預期央行積極升息的態度也將軟化，屆時更易受到資金拉抬，對存股族而言效益更是加倍。統計過去30年數據顯示，加權指數先後經歷亞洲金融風暴、科技泡沫、911事件、金融海嘯及新冠疫情等重大事件引起股災，但仍有22個年度上漲，亦即台股長期呈現多頭趨勢，其中兼顧企業獲利成長性的高息股更有亮眼的表現，因此以存股的觀點出發，若在跌深的此時進場布局，獲得的潛在收益預期將更大。