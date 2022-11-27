經濟數據亮眼 美股基金有錢景

今年11月以來，美國聯準會降息連續降息，重挫美股。不過，法人觀察，近期美國多項經濟數據表現亮眼，提供美股上漲動能，加上升息預期漸緩，且第四季傳統旺季即將來臨，同時，美股基金資金持續呈現正流入，多項利多提振美股基金表現，以晨星統計的美國股票收益基金為例，近一個月也繳出7％正報酬的好成績，長線買點浮現。

先機北美股票基金富盛產品經理廖伯修指出，根據美國商務部最新數據，10月零售銷售額月增1.3％，優於市場原先預期的1.0％，主要受益於汽車和其他商品買氣的提振，而美國零售銷售呈現穩定成長的現況，將有助於支撐第四季的美國經濟。

根據EPFR統計，截至2022年11月16日止，美國股票型基金11月10日至11月16日單周淨流入金額約為238.77億美元，今年以來則是淨流入1,999.31億美元。

先機北美股票基金富盛產品經理廖伯修認為，隨著全球景氣進入升息循環週期，各國央行的升息政策將採取較為和緩的方向，以美股來說，此時是一個不錯的長期投資進場時機點，同時，根據經驗法則，美股第四季將進入消費旺季，股市走強機率增加，建議投資人可採取定期定額的方式投資美股基金，既可克服挑選進場的難題，又可參與美股長期獲利的機會。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶則表示，近期陸續公布的關鍵經濟數據仍好壞皆有，市場也受到相關數據及其可能對聯準會政策影響程度的牽動，波動難除。

不過儘管明年美國經濟總體經濟面的不確定性還很多、較激進的升息步調也會對美國經濟產生負面影響，但仍認為美國陷入深度衰退的機率較低。

隨著市場持續消化反應各式利空，包括本益比等數據皆顯示許多美國優質資產長期投資價值已浮現，故在投資上建議可以包含美股、非投資等級債券及可轉債等兼具收益及成長的多重資產作為核心配置，不但震盪時期可以多重收益來源穩定投組，也可在市場風險轉變、投資信心轉佳時掌握契機、參與向上成長。