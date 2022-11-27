多元布局美股基金 穩中求勝

美國10月通膨數據有感回落，強化聯準會（Fed）12月緩和升息步伐的預期，激勵美股一波反彈行情，但通膨距離目標還很遠，代表升息還有下半場，美股震盪風險仍未解除，面對測底階段，採取多元布局美股基金，有利穩健因應。

富蘭克林證券投顧表示，迎接感恩節假期，美股市場面消息預料轉清淡，後續重點關注假期的銷售狀況，及11月PMI初值表現，尤其12月初公布的11月通膨數據，及Fed利率會議相關訊息。企業獲利表現根據Factset統計，第三季財報史坦普500企業，僅69％獲利優於預期，低於過去五年平均，第三季獲利預估成長下修至2.2％，第四季獲利預估下滑2.1％，將影響美股後市。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰指出，市場持續消化利空，美股波動仍在，儘管升息可能進入末段，但Fed釋出未來仍將綜合考量通膨、經濟數據與金融情況，代表接下來CPI、ISM、非農就數據、企業財報等，均會影響政策方向，觀察短期美股科技股波動度仍大，建議逢低分批進場或定期定額投資降低風險。

群益投信認為，美股企業財報持續公布中，S&P500指數成分股有71％企業營收優於預期，進一步以各產業表現來看，以公用事業、不動產、能源的營收優於預期比重居高，分別近92％、87％及83％，整體來看，美國經濟增長仍相當有韌性，企業營運仍屬穩健，隨市場持續消化升息影響，後續可望逐漸回歸基本面，美股表現仍可期。

面對美股震盪測底階段，富蘭克林證券投顧建議，投資組合宜增持美國平衡型防禦短期波動，即採取多元配置網羅輪動契機，包括具備抗景氣循環、通膨轉嫁機制和受惠低碳經濟轉型趨勢的基礎建設及公用事業產業，及高品質龍頭股的股利成長型股票基金，並長期定期定額參與生技及科技業創新成長商機。