物美價廉 新興債投資機會現

聯準會（Fed）考量貨幣政策累積的緊縮及滯後效果，及今年來已顯著升息，殖利率曲線完全轉正，各國快速升息與地緣政治情勢，帶來不確定性風險居高，市場預期升息可望減速，在經濟成長放緩及市場波動預期持續下，債市投資機會浮現。

富蘭克林固定收益團隊認為，美國高通膨仍是市場最重要總經議題，但企業基本面良好，殖利率與評價面已更具吸引力，有利尋求高品質與低存續期債投資策略。非投資等級債近期違約率上揚，主要是個別發行人的非系統性違約，各產業與各企業應對通膨的能力與影響不同，預期表現差異加大，凸顯主動管理精選持債的重要。

台新新興短期非投資等級債券基金經理人張瑋芝表示，高通膨及Fed鷹派升息，使得許多資產已嚴重超跌，投資價值浮現，其中新興債價格折價比攀升，新興非投資級債殖利率，接近2020年疫情及2011年歐債危機高點，新興企業債殖利率接近2020年高點，凸顯物美價廉優勢買點到。美債殖利率走高下，短天期非投資等級債影響較有限，建議優先布局低波動短天期新興企業債，降低資產震盪風險。

群益全球優先順位非投資級債券基金經理人徐建華指出，惠譽預期今年非投資等級債違約有限，且市場預估明年違約金額與2019年相當，違約將集中在零售、電信和廣播媒體等特定產業，不至於擴散至整體債市，後續一旦通膨續明顯降溫，有利優先順位非投資級債表現，現階段反而具更多息利雙收潛在空間。

富蘭克林證券投顧建議，隨債息收益上升及通膨預期下降，加上經濟成長趨緩、甚至有衰退風險，掌握債券防禦功能，建議以高評等美元複合債為核心配置，並依個人風險屬性，配置較防禦佳的高品質藍籌公司短期債，防範經濟衰退與利率波動風險，積極型可留意較高殖利率的非投資級債進場機會。