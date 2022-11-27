資金面改善 雙債迎淨流入

美國10月零售成長超過預期，加上聯準會內部對於升息看法有所分歧，債市過去一周表現轉佳、資金面也有所改善。根據最新統計顯示，過去一周投資級債資金從前一周的淨流出轉為淨流入、新興市場債雖仍呈淨流出但幅度大幅縮減，而非投資級債淨流入金額則是由前一周的5.7億美元成長至37.6億美元，動能居債市之冠。

安聯投信表示，美國10月生產者價格指數上漲速度放慢，顯示通膨壓力有所減緩，加上10月零售數據成長超乎預期，顯示美國經濟狀況仍相對持穩，債市風險情緒有所改善，風險債如非投資級債利差持續收斂。在通膨相關數據開始趨緩、經濟狀況仍持穩下，風險債券表現正向；不過聯準會官員釋出的升息相關訊息與風向仍紛雜，市場對升息預期仍受此牽動而有波動。

安聯投信海外投資首席許家豪表示，隨著聯準會升息步伐有望放緩，但終端利率上升，預期美國利率將更長時間保持在較高水平且影響經濟成長，不過也是必要之惡。整體來說，隨著經濟前景放緩、加上債市利率已來到相對較高的水位，債市的投資機會也逐漸浮現。

在債市投資上，隨著市場預期接下來有望止穩，包括美股波動指標VIX、債市波動指標MOVE等指數近來都有所改善，使市場風險情緒改善、並也反映於市場資金流向中、風險性債券較受青睞，建議投資時宜聚焦於較高評級的非投資級債，有望以平均較短存續期降低利率波動風險並持續獲得收益；其次也可考量如短天期公債，以多元分散進行配置。

富蘭克林證券投顧表示，隨著聯準會升息進入下半場，美國通膨卻因就業市場依然緊俏等因素而不會回降過於快速，債市轉多趨勢明確但時間點仍多有變數干擾下，建議投資人可先選擇美元計價全球複合債型基金為核心配置，迎接明年債市多頭行情。