陸股氣勢 清不清零成關鍵

法人表示，大陸官方若全面調整「清零政策」將會讓大陸經濟以及陸股展現不同氣勢。

PGIM保德信中國中小基金經理人張玉佩表示，近期陸股在官方有望放寬邊境管制激勵之下，A股走勢持續上漲，整體來看，大陸官方第四季政策維持穩增長，消費、基建及製造業投資正貢獻，相對地，房地產投資仍屬較為負面，投資人除了須持續關注歐美經濟衰退對淨出口影響，若清零政策能朝放寬方向進行，則有利於帶動經濟復甦力道。

由於這波A股已大幅反映市場負面訊息，確實有反轉與反彈契機。

群益大中華雙力優勢基金經理人李忠翰則認為，自今年年初俄烏戰爭以來，國際關係的不確定性進一步上升，在當前國際關係複雜化、去全球化的背景下，中美兩國作為兩大經濟體，長期博弈的局面不會發生根本的改變。近期G20會議的中美會談，短期有利和緩雙方衝突，但長期格局不變，今年大陸經濟政策以穩為主軸，政策加大經濟的扶持力度，包含放鬆房地產、擴大財政、提振消費等。未來財政政策施力的重要性增加，看好受惠的類股，如成長確定性高的科技和消費。

復華中國新經濟A股基金經理人陳朝政表示，各項數值顯示目前A股已在長期估值底部，近期隨市場風險情緒好轉，有利資金回流，此外，由於機構持倉水位來到兩年新低，預期二十大後，官方宣誓政策發展重新重回經濟增長，擴大財政支出、刺激民間消費等相關政策可望陸續出台，增添政策利多，加上民間游資充沛，使未來加倉空間巨大，增添A股資金面動能。

目前市場資金多聚集在政策扶持之產業，張玉佩表示，包括新能源、汽車、基建等，另在中美制裁之下，國產替代為投資主線，且因這些類股估值處於歷史低位，又以大陸市場為主，受到美國制裁影響性低。