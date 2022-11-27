陸經濟回溫 股市長線買點到

大陸防疫政策調整有利經濟的趨勢已明確，中共中央政治局常務委員會召開會議，並發布關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施二十條，隨著防疫規定的鬆綁，有利於大陸經濟進一步回溫。此外，大陸亦積極解決地產企業融資問題，大陸股市可長線布局。

台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真表示，10月北向資金累計淨流出482.88億人民幣，超過今年3月的450.83億人民幣，為歷史上流出額第三高的月份，統計10月行業漲跌幅以及北向資金對各個行業的淨流入規模，兩者呈現高相關性。

從歷史規律看，2015年自開通以來至今有五個月北向資金淨流出超過300億人民幣，其中3個月北向資金在次月大幅流回，平均回流金額達到流出淨額70％以上，剩餘2個月份也在大幅流出後的1～2個月大幅流回，印證在11月4日北向資金淨買入99.93億人民幣，單日淨買入額創9月9日以來新高。

華南永昌中國A股經理人鄭鼎芝表示，長期來看大陸經濟仍可等待後續政策發力，目前股市估值、風險溢價率已具中長期投資吸引力，恐慌情緒已大部分釋放，市場位於底部區域，高盛最新報告則看好大陸在明年農曆新年和三月兩會改組後，可能會是退出清零的時機，若全面重新開放，股市可能有大幅上漲的機會。

日盛中國內需動力基金研究團隊表示，大陸近期公布的10月PMI資料仍偏弱，但政策繼續發力穩增長，投資者較為關注防疫情況。市場風險偏好及成交量有所回升。產業觀察上，留意超跌反彈和景氣驅動更優的細分行業。

中信中國高股息ETF經理人葉松炫表示，中房網9月統計房市寬鬆政策再增80項，多項政策對房產帶來新動能，若發展實體經濟的力道能更加強勁，估計地產、金融及原物料等族群有望率先起死回生，入手以大陸高股息為題的ETF時機點也已浮現。