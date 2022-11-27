兩政策支撐 大中華基金績效讚

年初以來陸股出現較長時間調整，近期出現實質性好轉和改善，包括防疫政策優化調整、房企支持政策和海外通脹預期改善，延續反彈走勢，優化疫情防控及房地產平穩健康發展，兩大政策支撐陸股逐步好轉，觀察關鍵在基本面修復力度，後市有望更上層樓，帶動大中華基金績效表現。

日盛中國內需動力基金研究團隊指出，陸股市場情緒面好轉，從投資信心角度來看，房地產融資、聯準會加息放緩等積極信號，加上外匯局鬆綁外資投資債市、特定養老儲蓄式點正式啟動、北交所調降交易手續費等利多題材，均有助帶動股指數表現，預期將延續跌深反彈格局，今年第二波行情有望展開。

陸股布局板塊，包括有望維持高成長的光伏產業鏈、航天裝備、生豬養殖、電力電網等，及景氣躍升帶動的風電設備、創新藥、計算機、電子概念股等，皆可持續關注。

群益華夏盛世基金經理人謝天翎表示，大陸接連宣布大幅放鬆地產限制和優化防疫控制，說明二十大後經濟重新成為政府工作重心，後市隨防疫、地產政策變化及拜習會正面消息，有助吸引海外資金回流。第三季非金融企業淨利潤累計年成長3.1％，業績仍在磨底期，但ROE為8.7％，盈利能力企穩，可望提振市場信心。

台新中國政策趨勢基金經理人高依暄認為，雖然面對外部Fed升息、美元大漲、俄烏衝突等壓力，但大陸穩增長政策方向不變，房地產、基建逐步發力，3月二會後重新開放，防疫政策預期逐步放鬆，經濟進入緩步修復期，觀察鋼鐵、石油瀝青等開工率持續走高，基建提供經濟支撐。

陸股後市佈局，聚焦景氣度確定性較高的新能源領域，及滲透率持續提升的智能汽車，還有消費板塊關注疫後復甦的細分行業，加上二十大政策發展中，重要性提升的醫療保健及農業。