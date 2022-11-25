存股越存越甜 0050、00878規模創新高

台股近來挑戰萬五大關，ETF表現也不遑多讓，先前台股低潮期買入ETF的小資族預期將開始倒吃甘蔗。昨（24）日台灣ETF第一品牌元大台灣50（0050）規模增加到2,677億元，而今年人氣極高的國泰永續高息ETF（00878）正式突破1300億元，同時，00878追蹤的MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數正在進行審核，增減那些個股成為市場關注焦點，答案30日將揭曉。

據統計，台股今年以來波動劇烈，即使最近從最低12629點急漲至昨天收盤14,784點，上漲點數逾2,000點，但不少小資族仍然不敢貿然投錢，較為穩定抗跌的ETF成為選擇，而規模第一的ETF元大台灣50因此成長至2,677億元，第二名的元大高息（0056）和國泰永續高息ETF規模也分別成長至1,705億元與1,300.5億元。

不過，若投入上述高人氣ETF，對小資族而言，保持耐心可能是讓荷包變厚最重要的關鍵。有女網友在社群平台Dcard上分享自己投資0050的經歷，以標題表示「存股至今終於有感」。

原Po表示，「存0050兩年多了，一開始一個月一千塊，買了一年連一張都沒存到，股票漲跌完全無感」，不過，她隨後表示，「玩了一年累積信心、加上最近儲蓄險到期解約，開始大量投入，累積到五張0050這個月結算資產一看居然比上個月多10萬塊左右」，原Po直呼「這對我一個月入三萬的小資族可是大錢」；在文末，原Po決定，「不要去管帳面上的數字，也不要一直去看」以免「下次股價下跌一不小心心態就崩了」。

不少網友對於存股要花時間、累積資金規模一事深有同感表示，「慢慢慢慢慢存00878，速度不快，股息沒領什麼大錢，但用每月自己幫自己加薪的心態小小有感，目前一個月平均3,000」、「存股真的很需要耐心」、「恭喜你買對時機」、「0050長期很不錯」。不過，也有網友提醒，「領到的才是你的」、「那個要存10年以上，哈哈」，投資要走的穩健，真的是條漫漫長路

（旺得富理財網 李澍）

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