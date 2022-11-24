基富通官網改版 新開戶送零手續費酷碰

「基富通」開台逾六年，基富通表示，為提供客戶更貼近需求的服務體驗，分階段進行官網改版，第一波推出配息專區、基金比較、個人優惠券管理等功能。

此外還加碼贈送全平台23萬名客戶定期定額終身零手續費優惠券。

基富通由台灣集中保管結算所、櫃買中心、國內外34家基金公司共同成立，創立初心即為落實普惠金融、推動正確理財觀念，讓每位國人都可用合理成本，投資方便且有多種基金選擇的理財管道。

基富通表示，只要11月23日以前完成開戶核印的客戶，都有「6周年感恩定期定額終身零手續費酷碰」；新開戶或推薦新戶可再獲得定期定額酷碰一張。此外，該平台於每周五發送單筆零手續費酷碰。

基富通總經理王浩宇表示，基富通第一波改版已在11月上線，共有「三加一」特點：一是新視覺、新風格，調整為較明亮、舒適的品牌色彩，首頁揭露投資人經常關注的功能，基金詳情頁採用更多的視覺化圖表設計。

二是個人帳戶中心，明確標示升級VIP的退休專案剩餘扣款次數、優惠券及自訂群組管理收藏基金清單、依淨值漲跌幅設定到價通知等。

三是選購基金方式新增「基金比較」、「配息專區」、「同類投資人」等創新功能，方便投資人快速找到理想的投資標的。如：配息專區中，能自訂期望的年化配息率區間、配息頻率和基金類型；同類投資人，可依照性別、年齡、庫存金額、風險屬性等條件，查看其他人都投資哪些基金，做為個人參考。

王浩宇說，今年來投資市場陷入顛簸狀態，凸顯長期穩健投資的重要性，基富通為國內最大基金交易平台，有責任推廣定期定額紀律理財、資產配置分散風險的正確觀念，以及提供便捷、優質與低成本的服務，因此未來基金通官網將持續改版，期投資人繼續給予支持與建議。