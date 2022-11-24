半導體投資熱 重押機器人基金

半導體儼然成為全球政策推動最重要的關鍵產業，許多科技基金、機器人基金重押。法人指出，半導體在5G、電動車、人工智慧、能源轉型等未來趨勢產業均扮演重要角色，故獲得各國政府高度重視與投注，未來半導體在科技基金投資比重將愈顯重要。

行政院17日拍板通過「產業創新條例」第10條之2、第72條修正案，被外界稱為「台版晶片法案」，目的在於鞏固台灣在國際供應鏈關鍵地位、強化產業鏈韌性以及提升產業競爭優勢等，將於2023年元月正式實施。

百達投顧表示，台灣推台版晶片法，原因除了維持半導體產業鏈領先地位外，還因為美國、日本及韓國等國家也積極投入資源以扶持半導體產業在地化發展。

半導體除了常見的5G、電動車、高速運算等應用外，「在地化」、「廠商回流」等政策條件對半導體企業而言更是長期催化劑。百達機器人科技策略更因此受惠。由於持有半導體相關部位高達近40％，為晨星資料庫之17檔台灣已核備科技產業型境外基金最高。

安聯投信表示，考量半導體、軟體相關產業因循環周期受到影響，目前基本面仍處於下修階段，若從評價面來觀察，目前標普500指數本益比低於10年均值，超過70％成份股股價低於疫情前，估值修正後，有望提供創造超額報酬的機會。

若檢視基本面，因疫情而加速的數位轉型過程並未停歇，企業更為重視自動化、應用AI技術提供創新服務；由於現階段仍處在AI帶來的顛覆式創新周期的早期階段，建議布局上可更聚焦擁有優異商業模式、企業管理能力、顛覆創新產品及服務的企業，以應對當前宏觀環境的挑戰，尋求長期資本增值機會。