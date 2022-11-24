4檔新基金開募 鎖定穩健配置

時序愈來愈近年終倒數階段，投資市場熱度回溫，統計本周即有四檔新基金展開募集，主題包括二檔多重資產及股票型、債券傘型各一檔，投信法人認為，進入全球整體經濟下行與貨幣緊縮，金融市場波動仍會持續被刺激升溫，訴求穩健配置，或鎖定綠能、科技等長線趨勢保護標的，可望更受到青睞。

市場法人表示，這波新基金募集周從11月21日開跑，二檔多重資產型基金分別為日盛台灣多重資產基金與富邦台美雙星多重資產基金，前者聚焦台灣境內發行可轉換公司債、特別股及高股息股票等具息收新台幣資產，後者布局台美成熟和新興兩大主流市場，透過成長股和新收益的雙資產配置達到收益多元。

群益智慧聯網電動車基金鎖定雙電主題基金，聚焦電動車製造、儲能技術、自動駕駛、車聯網等個股為投資標的。元大全球投資級債傘型基金，訴求短天期現金停泊與增益、中天期穩健收息、長期收益成長等三檔不同特色子基金，可依本身需求選擇最適合的天期。

日盛台灣多重資產基金研究團隊指出，目前股市來到相對低點，但若進入底部翻揚初期，股價可能更大波動度，欲參與股市回升行情，又要避免承受大幅震盪，布局多重資產基金，靈活配置更有利掌握跟漲抗跌機會。台灣多重資產基金聚焦境內可轉換公司債、特別股及高股息股，具息收新台幣資產，同時掌握穩定高股息，及市場落底回升初段股市波動風險。