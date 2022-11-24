多元資產基金 亂局避風港

美國10月製造業PMI初值由前值52降至49.9、服務業則由前值49.3降至46.6，雙雙遜於預期且跌破50景氣榮枯分水嶺，新訂單反映需求疲軟而再度回落收斂區間。不過，諸多指標暗示美國經濟將在四季度溫和增長，經濟軟著陸有難度，但是仍有可能。投信法人強調，投資人可藉由多元資產基金布局。

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭表示，聯準會暗示未來利率政策將綜合考量通膨數據與經濟數據，也會將金融情況納入考量，對於長遠市場發展而言屬於穩健的做法，但這也代表後續每一項重大指標發布均會影響聯準會的政策方向與市場預期，金融市場波動度短期仍將非常大，建議採股債多元布局策略，降低波動度。

基於美股本益比掉至15倍，接近1998年水位，評價面已接近歷史低點，因此，策略上可採股6債4配置，可加碼價值股以及長期趨勢看好的醫療產業。

野村投信指出，選擇優質股的關鍵在於投入資本回報率（ROIC），在高通膨高利率環境中，投入資本回報率越高，代表公司較有機會打敗資本成本並創造超額報酬，同時通常也代表公司是具有競爭優勢的優質企業。建議投資人藉由主動式投資，篩選體質與股息俱佳的優質企業，在震盪局勢中提高勝率。

駿利亨德森平衡基金經理人Jeremiah Buckley表示，美國股市不僅自新冠疫情的衝擊後再起，即便面對目前的高通膨環境與景氣的不確定性，美國股市仍能展現極佳韌性。就抗通膨能力來說，在薪資高漲時期，人力依賴度較低的科技業受到薪資成長的壓力較輕。

富蘭克林證券投顧建議，因應市場波動環境，建議以採取靈活配置的美國價值平衡型基金為核心，應對市場各種情境。考量景氣下行壓力，債券殖利率墊高具投資吸引力，建議可先留意美國政府債或美元計價全球複合債券型基金的防禦機會。