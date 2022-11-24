高填息ETF 搶搭世足概念股

四年一度的世界盃足球賽正在卡達熱烈進行中，世足概念股旺。法人統計，2002年日韓世足以來，五屆世足期間台灣加權指數表現，在近一個月的賽事中，台股平均漲幅為1.27％。

大華優利高填息30經理人鄭翰紘表示，台灣的世足概念股以電視晶片、PC、5G與記憶體為主，而大華優利高填（00918）成份股涵蓋了前述的企業，加上過去經驗顯示，每年12月至隔年7月指數正報酬機率高，讓00918深具投資價值。

鄭翰紘指出，統計台灣加權指數相較於美國標普500指數與道瓊工業指數在過去世足賽比賽期間，表現較為突出，原因可能與四年一度的賽事期間之轉播需求有高度關聯。世足概念股囊括運動服飾、顯示晶片、博弈、機上盒等族群，為滿足世界各地民眾得以參與世足盛事，讓螢幕驅動IC以及個人電腦，以及5G網路等軟硬體設備需求上升。

今年初面板供給過剩造成面板驅動IC大廠庫存攀高，電子股本益比下滑，不過利空因素已反應完畢，目前股價在庫存調整後，落入五年來的合理區間。展望明年，第一季升息等對股市造成負面影響的總經因素有望逐漸淡化，半導體以及電子類股得以需求回溫，有望推升評價。

進場時點部分，統計2015年以來，過去七年大華優利高填息30（00918）所追蹤之特選台灣優利高填息30指數與台灣加權指數之單月平均報酬率，發現超過半數的月份表現優於大盤，且12月至隔年7月的表現較佳。大華優利高填息30（00918）以半導體與電子類股為持股核心，24日於證交所掛牌，現在布局進場正是時候。

富蘭克林華美投信認為，展望年底前指數空間可能不大，仍以選股操作為主，但中小型股因為跌深個股較多，有機會出現跌深反彈，由於台股仍為亞股中相對高股息且具高科技成長機會的標的眾多，因此建議投資人不妨逢低擇優、分批入手，或是難以擇機選股的投資人，不妨可以利用定期定額投資台股基金的方式，長期投資累積單位數。