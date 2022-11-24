升息趨緩 科技股催油門

美國10月消費者物指數（CPI）年增率降溫，帶動股市全面反攻，其中AI人工智慧、無人機、5G、雲端趨勢等漲勢更猛。法人表示，若未來聯準會升息強度趨緩，將使科技股波段反彈趨勢更加確立。

利率上升與美元走強等不確定因素增添了市場擔憂與波動，科技股曾被大幅修正，第一金全球機器人及自動化產業基金經理人張銀成即指出，AI賦能、自動化的未來趨勢不受景氣循環影響，也使得AI及相關自動化發展所需要的基礎設施，包括晶片、雲端應用技術等布建需求持續不墜。

如雲端產業三大公有雲Microsoft Azure、Amazon AWS、Google Cloud等即維持穩定的成長增速，雖然3家公司在第三季的營收成長動能有放緩，不過三家公司在雲相關營收增速落在20％～45％，反應具備實質需求支撐的領域依然維持高成長趨勢。

路博邁認為，5G投資主題持續成長，因為它已成為國家政策優先發展的重要項目，且數位化趨勢已不可逆轉，看好受惠5G加速推出的技術掌握者，尤其是在美國。在《CHIPS法案》將推動更廣泛的半導體和5G生態系統新技術的創新和開發，此會擴及半導體產業鏈中的關鍵參與者。

回顧今年以來，市場最大的逆風因素，即貨幣政策收緊持續替AI人工智慧、成長領域帶來壓力，而大型科技股財報的表現喜憂參半、整體需求放緩和對未來指引的下調，都讓本就低迷的風險情緒延續。現階段，全球市場還是會因為利率政策走向、經濟放緩程度與企業獲利預估變化而持續波動，但隨著市場已大致消化利空消息與雜音等，後市有望逐步回歸基本面。

安聯投信表示，考量半導體、軟體相關產業因循環周期受到影響，目前基本面仍處於下修階段，若從評價面來觀察，目前標普500指數本益比低於十年均值，超過70％成份股股價低於疫情前，估值修正後，有望提供創造超額報酬機會。