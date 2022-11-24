資金湧 印度股市狂飆

無畏通膨升息，印度股市再創歷史新高，今年來創新高次數已達三次，漲幅也來到6.4％，也是今年少數正報酬的股市，進而也推升了績效紅通通，觀察12檔（扣除N級別）投信發行的印度基金績效，近一個月表現全數正報酬，平均漲幅4.7％。

法人表示，印度國內經濟依舊火熱，最新公布的10月印度製造業PMI回升至55.3，為連續第16個月高於榮枯線，市場預期今、明兩年MSCI印度股市EPS成長率將高逾20％，接近金融海嘯前後的榮景，有助印度股市表現，建議投資人可留意印度基金的長期投資契機。

群益投信表示，近年在內外資合力追捧下，加上IPO浪潮的推波助瀾，印度股市市值狂飆，在全球股市市值排名上也是躍居第四，自疫情爆發以來，歷經全球股市上沖下洗，印度股市市值排名依舊穩定向前邁進，此外，外資資金持續挹注，加上政策利多持續，拉抬印度股市上揚。

市場預期今、明兩年MSCI印度股市EPS成長率將高逾20％。統計1996年以來，MSCI印度股市EPS成長率在20％以上（含）或高於長期均值的當年度，無論大型股Sensex指數或MSCI印度中小型股指數均有亮眼表現，如此今、明兩年印度股市料將可期。

瀚亞投信表示，今年印度股市多頭走勢凌厲，高位回檔確實帶來難得的進場時機。印度Sensex指數經歷9月短暫修正，10月以來已快速反彈，指數再度來到6萬高點水位，印股的多頭行情並未被國際負面情勢所破壞。

從當前多項數據來看，印度通膨控制相對平穩、利率控制資金流動性，整體企業財報優於預期，刺激整體市場獲利動能持續支撐基本面。

而種種跡象顯示，印度整體經濟與產業活動已超越疫情前水準，逐步反映股市及相關產業，如有回檔，即為布局買點。