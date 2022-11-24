經濟看俏 印度基金卡位大行情

國際貨幣基金（IMF）2023年全球經濟成長預估，僅印度維持6.1％不變，在大型經濟體居冠，因內外部資金齊加碼，及強勁經濟數據，推動印度股市衝破歷史高點，印度溫度計指數從110.3上升到114.1，投資建議為「股債平衡配置」，布局印度基金，長線績效可期。

瀚亞印度基金經理人林庭樟樂觀表示，印度經濟成長與大行情才剛開始，明年經濟規模將達到4,000億美元，並於2028年達到5,000億美元，與大陸2007年至2011年成長路徑相似。私人消費將從目前2兆美元，十年內翻倍至4.5兆美元，約是大陸在2015年水準。

印度具備服務中心升級、金融數位化、能源轉型等三大轉型力量，將新印度經濟結構轉型提升，且更歡迎外資FDI，限制較少、透明度高，持續吸引外資企業進駐。

群益印度中小基金經理人林光佑指出，印度經濟強勁支撐股市表現，根據企業最新財測，隨著成本壓力逐漸下降，利潤率有望逐季改善，今明年企業獲利年增率仍然可望維持雙位數增速，基本面穩健不變，股市後續表現可期，產業部分關注工業、消費、房地產、資本設備等可以持續留意。

台新印度基金經理人黃俊晏認為，印度10月製造業PMI連16個月擴張，服務業連15個月擴張，反映經濟韌性與活力，第三季企業財報過半數符合或優於預期，高盛預估今明年企業獲利成長17％與13％，穩居亞洲前段班，提供股市強勁支撐，第四季傳統旺季行情可期。產業配置關注工業、金融、可選消費、科技、通訊服務業。

林庭樟強調，若美國升息步調放緩，將有助於資金回流印度，搭配強健的基本面，股市更將展現如虎添翼的上漲動能，唯一需留意高強度增長與需求，可能使通膨不易下降至目標水準。

林庭樟表示，後續央行升息動作，將為留意焦點，建議持續扣款持有印度基金，提前掌握印度長線行情。