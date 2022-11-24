中國高股息ETF 規模衝破256億居首位

受惠於政策激勵，大陸地產、金融近期反彈力道強勁，連帶推升中信中國高股息ETF（00882）的表現，11月以來報酬率達13.14％，總規模突破256億元，今年來增加13億元，居市場首位，除此，國內14檔陸股原型ETF僅有兩檔成長增加，另一檔則是中信中國50（00752）。中信投信表示，中信中國高股息ETF具備高配息水準，受到投資人青睞，適合穩健的投資人長期持有，每半年都有享紅利的機會。

國內高股息ETF均以台股為主，鎖定大陸企業的高股息ETF目前只有中信中國高股息ETF，指數成分以在香港掛牌的大陸高股利企業為主，涵蓋大型地產、金融、工業及能源等產業，近三期都有亮眼的配息水準，今年6月每單位配息0.85元。

中信中國高股息ETF（00882）經理人葉松炫表示，大陸近期加大力度穩經濟，也讓房地產有望起死回生，隨著房產利多政策不斷釋出，向上動能可望延續，銀行、房產及原物料族群後市看俏。

大陸近日發布16條措施，從金融業務進而支持房地產市場，政策加持的消息傳出後，在香港掛牌的大陸金融、地產類股呈現築底向上的趨勢，鑒於政策加持，股價像年初受負面消息衝擊大跌的機率不大，惟須關注政策發布後的房產銷售情形，將會是股價向上的關鍵動能。

儘管金融、地產群已有反彈跡象，但投資人仍持續關注明年第一季傳統旺季的銷量。葉松炫預估，若明年第一季買氣沒有降溫，並衝出新高，估計房地產、金融及原物料有望迎接更強勁的反彈，當前大陸的中、高端房屋已出現供不應求的現象，建議投資人在靜待買氣回籠的同時，入手中國高股息ETF。