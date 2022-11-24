科技股漲勢起 雲端服務氣盛

這波全球反彈走勢，由之前最受壓抑的科技產業領軍大漲，根據統計，近一個月來S&P500指數上漲7.64％，同期間費城半導體指數大漲超過兩成之多，MSCI高科技指數漲幅也超過雙位數，明顯優於大盤表現，而雲端相關發展更是科技股中長線看漲的產業。

PGIM保德信全球新供應鏈基金經理人楊博翔指出，近期多數國際大廠紛紛下修資本支出，並降低非必要開支，反觀大型雲端服務商資本投資持續快速增加，這些企業反映，即便短期經濟成長趨緩，長期而言雲端客戶需求仍相當強勁，因此在今年第三季財報公布後，業者平均雲端服務資本投資年比由21％上修至26％。

楊博翔分析，即使是根據金融海嘯時期數據顯示，當時雲端業者營收成長雖由30％降至10％，但並未轉為盈為虧，且隔年迅速恢復動能，更何況目前更多雲端服務業者已進入規模化收割期，搭配各產業企業數位化已成不可逆趨勢，一旦投資氣氛轉佳，雲端相關股價表現將跟進反映。

明年美國總體經濟與企業獲利預估，受到高利率、低成長等影響，使企業投資偏向保守，但進一步細究企業主要撙節開支仍以硬體支出為主，而雲端服務所屬的軟體預算比例，在未來三年仍將持續上升，反映出軟體投資相對於硬體設備，更能帶給企業營運效率與成本上的優勢。

凱基未來移動基金經理人馮紹榮分析，過去一個月，受美國聯準會緊縮貨幣政策與中共二十大會議等外部因素干擾，成長股評價承壓較大，但回歸基本面檢視，電動車產業市場規模持續擴大，從電動車相關業者財報數字開紅盤就可窺見，電動車產業長線趨勢並未受短期外在風險影響而轉向。10月公布的電動車、電池、電池原物料、汽車電子等相關行業的財報，均顯示出電動車產業終端需求未因經濟擴張趨緩、地緣政治風險、貨幣政策調整而受壓抑，鋰電池、原物料、汽車電子、汽車製造等次產業整體需求維持強健。

法人強調，過去企業在IT投資需要自建大量軟硬體，包括單機版軟體、桌機、網路設備等，一次性投資費用高昂，且維護成本貴、容錯率低，但是進入雲端化服務之後，企業無須再投資高昂IT費用，僅需每月支付費訂閱，不合適亦可取消，反而更適合目前電價與人力成本走升的環境。

根據外資券商調查，企業近年積極導入雲端服務的最大原因，為上述IT預算有限所致，更加凸顯雲端成本優勢，搭配擴充彈性、安全性、備援性，以及可異地工作等優勢，讓雲端服務逐年取代傳統IT模式，帶動整體產業維持成長不墜。