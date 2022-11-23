2023經濟成長放緩…晨星：股價上漲恐難持續

歷經先前的大幅下跌後，受到美國10月通膨低於預期的意外消息刺激下，股債市近期都皆出現反彈。晨星在11月股債投資展望報告中指出，2023年經濟成長放緩，股價上漲力道恐難持續太久。

近期股債市漲原因，晨星基金指出，主要是市場認為各國央行可能不需再維持和過去預期一樣的升息幅度或升息速度，而這就足以提振全球的資產價格，但所有的主要資產類別年初至今的報酬率依舊無法脫離虧損狀態。目前尚不能肯定單一好消息是否能成為長期漲勢的支撐，因為通膨年增率持續波動，未來仍有可能出現壞消息。

晨星基金進一步指出，雖然多個資產類別的投資人感到高興，但慶祝可能還為時過早，儘管市場對聯準會緊縮步伐有所放緩的預期確實有幫助，但據芝加哥商品交易所的FedWatch工具，期貨市場現在認為聯準會的下一步將是升0.5百分點，而不是之前所反應的0.75百分點。

在這個利多消息後，期貨市場也沒有改變對聯準會將在本次緊縮週期達到的「終端」利率的看法─聯邦基準利率的目標區間預計為4.75％～5％或5％～5.25％，比當前水準增加1％～1.25％，債券市場對通膨數據仍然非常敏感，且通膨數據可能朝任何方向發展。

對股市展望，晨星基金表示，就目前的情況來看，一個月的美國通膨數據還不足以支持目前可能過於樂觀、就有央行即將退場預期。而全球股市面臨的另一大挑戰是全球經濟已經放緩的現實以及於2023年進一步放緩的前景。

摩根大通10月最新的全球商業活動綜合指標顯示，全球經濟正在苦苦掙扎，晨星基金說，此顯現出全球經濟活動的低迷已延續至第三個月，服務業與製造業相同，皆進入收縮區域。面對經濟、通膨和政治壓力加劇，新訂單和國際貿易量繼續減少，商業上的樂觀情緒降至28個月的低點。調查結果對2023年的預測也相當悲觀。