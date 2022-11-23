利率上行壓力減 REITs蓄勢衝

市場預期聯準會升息步調將放緩，股票市場低檔買盤湧現，股市反彈，使得REITs也隨勢走高，近月不少相關基金月漲幅逾1成。

台新全球不動產入息基金經理人黃俊晏表示，儘管聯準會官員仍強調緊縮貨幣，顯示通膨與緊縮政策將持續更久，致前波美國10年期公債殖利率最高點也來到4.3％，但市場卻提早預期升息步調將放緩，股票市場低檔買盤湧現。

現階段S&P500波動率指數回落至30以下，加上美股財報公布仍有8成左右的企業盈餘優於或符合市場預期，REITs也沒有出現大幅衰退狀況，企業獲利穩定成長將有助於短線盤勢止跌。整體而言，REITs的成長潛力與業績表現將在利率上行壓力趨緩後重新反映在股價上，高通膨時代的表現仍可期待。

據房利美（Fannie Mae）數據顯示，10月只有16％的購房者認為現在是買房的好時機，是2011年有數據以來最低，而認為現在是賣房好時機的比重則下降8個百分點來至51％，原因是持續的高房價、不斷上升的抵押貸款利率持續為曾經火熱的房市降溫。

富蘭克林證券投顧表示，整體而言，短線REITs可能因貨幣政策衝擊相對承壓，不過由於房地產屬穩健型資產且可對抗通膨，在近期各國通膨壓力仍大下，穩健型投資人仍可定期定額投資。

路博邁則認為，房地產投資信託提供持久的避風港，具有穩定現金流的高品質房地產投資信託，可以成為抵禦波動的堡壘。

房地產投資信託目前的相對評價亦具有吸引力，房地產投資信託指數股息收益率近期4.4％遠高於標準普爾500指數的1.7％，遠期評價幾乎與標準普爾指數持平，而歷史上其交易價格常顯示出高溢價。在經濟衰退中，REITs與其他防禦性產業相比，可產生更持久的現金流。這些防禦性產業目前相對於REITs的溢價較高，如日常消費品比REITs高4倍，而公用事業比REITs高2倍。

路博邁說，儘管總體經濟存在不確定性，很難預測大盤的走向，但REITs現在評價相對具有吸引力。