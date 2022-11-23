基本面撐腰 美REITs長線看俏

美國房市雖有降溫現象，但不至於崩跌，因為強勁基本面支撐，市場出現大甩賣機率不大，且觀察第三季財報，REITs獲利基本面及配息持穩，目前利率仍處高位，短期指數震盪整理機率較高，美國房地產目前評價在較低位置，因具備高股利率及具防禦性的特性，看好中長線布局的績效表現。

群益道瓊美國地產ETF（00714）經理人李鈺涵表示，產業面來看，10月中下旬房地產公司陸續揭露第三季財報，63％公司財報優於預期、23％持平，且59％公司調高全年財務目標，30％維持全年財務目標。其中工業型房地產，高達83％公司財務數據表現亮眼，最主要是高承租率、新需求訂單及既有的客戶，使工業型房地產租賃市場租金穩定增長。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，利率上升及通膨雖侵蝕房屋購買力，但傳導至租金，時間落差約1到1.5年，即美國房市見頂後，租金要到明年5月才會放緩。且租約保障、價格延後反映的支撐，REITs在高通膨甚至停滯性通膨情境，所受影響相對輕微。統計美國REITs營業淨利連二季成長率逾8％，明顯優於其他產業，成為對抗通膨的利器。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊認為，第三季長照高齡住宅REITs入住率與銷售提升，反映供給端高齡住房庫存年成長下降，顯示持續回到供不應求的情境，因長期剛性需求仍在，有利逢修正趁勢進場布局。

李鈺涵強調，特殊型REITs的電信，因應5G需不斷擴點基地站、資料中心，及獨特性房地產的醫療住宅，一旦進駐後較不容易搬走，均具穩定收租能力，尤其5G、雲端、基地台、資料存儲都是剛性需求，獲利成長性可期，可趁勢透過美國地產ETF布局，一次網羅各類REITs的投資機會，及不同次產業成長增值行情。