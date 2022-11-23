電動車時代來了 低接布局好時機

全球再掀綠色投資風潮，隨著歐盟近期拍板敲定市售燃油車將在2035年退場，未來電動車市場將迎來全新時代。投信法人表示，歐美等國陸續頒布電動車相關利多政策，未來電動車取代傳統燃油車已是時間早晚問題，不僅企業拚轉型，消費市場也持續成長，目前市場處空頭階段，電動車具跌深機會點，可伺機觀察相關電動車概念股，逢低分批進場，期待長線反彈機會。

氣候變遷加劇，各國行動顯得更加積極，華南永昌全球碳中和趨勢指數基金經理人蔣松原表示，全球在去年的氣候峰會上決議將在2030年率先達成減碳中期目標，期望在2050年實現淨零碳排，歐盟的最新決議除確定2035年禁售燃油車，同時也期望在2030年前銷售新車的二氧化碳排放量減少55％，對減碳要求更高。

蔣松原表示，減碳已成長期投資趨勢，建議投資人在傳統基本面及技術分析之外，同時要加入永續面的評估，並可關注碳中和相關產業，除電動車，包括乾淨能源、儲能設備、循環經濟等，都是達成減碳目標重點產業鏈。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，由於企業成長動能及年成長率將不若過往，因此高估值股票將會被市場重新評估，低本益比族群可能為市場關注標的，目前低PE族群包括中游汽車零組件，工業類股中的電池，以及電控相關的軟體和韌體等，均為可關注族群。