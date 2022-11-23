電動車＋多元發電 全球新主流

各國政策加持，且市場需求有增無減，加上技術進步、建置成本降低，電動車與多元發電未來必將普及，進而成為全球主流，持續吸引資金進駐產業鏈，投資成長前景看好，有利透過同時布局電力轉型與電動車的雙電基金，掌握全球主流大勢與商機。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷指出，電動車因各國政策鼓勵，訂下禁售燃油車目標，國際大車廠積極投入研發與產銷，全球銷量持續增長，相關零組件與基建發展，整車組裝、修理與技術服務也值得關注，美國自動駕駛領先全球，大陸在電池與儲能技術耕耘長久，二大電動車領域地區，投資前景可期。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，全球車輛產業持續朝聯網科技、自動駕駛和電能驅動等趨勢前進，車廠不斷將傳統零件升級電子化，目前新型車款內的電子系統，約占整車成本40％，帶動智能車的長線爆發力商機。

富邦ESG綠色電力（00920）ETF經理人洪珮甄認為，淨零承諾在全球範圍內積聚勢頭，實現能源安全的緊迫性，全球風電市場前景更加樂觀，當前政策在未來五年預計將增加557吉瓦的新產能，到2026年每年新增裝機容量超過110吉瓦，若2050年要實現淨零，本世紀末增長需翻兩番，凸顯綠能相關投資潛力強勁。