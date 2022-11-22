台股平衡基金 攻守兼備

大盤在短線急漲千點後，近期呈現盤整震盪，投信法人表示，目前投資布局難度提高，風險機會並存下，台股平衡基金可因應市場的波動，也是不錯的選擇。觀察短中長期台股平衡基金績效表現，在大盤上漲時與下跌時，平衡基金在大盤波動下若布局靈活，可望受到較小的牽動，在大盤上漲趨勢的績效也表現出色。

群益真善美基金經理人吳胤良表示，台股中期震盪仍難免，不過，台股最終仍將回歸基本面，通膨、升息有望觸頂下美債殖利率、美元也略有反轉，觀察市場對利空的反應方面，在先前已大幅修正反映悲觀預期，近期雖股市呈現走升格局，考量聯準會態度有機會逐漸轉向，有望使本波評價告一段落，後續則觀察總體經濟與產業的調整到何時。

台股隨著市場對利空的反應逐漸鈍化，基本面利空測試的築底可望逐漸完成，股市可望重新回到多頭軌道。

群益平衡王基金經理人陳沅易表示，通膨高點與股市底部大多呈現亦步亦趨，觀察近期原油、農產品等價格變化，本波通膨高點落於6月機率已越來越高，台股就經濟、資金、評價等基本面判斷，短期仍在築底階段，聯準會態度轉變將有助評價水準回穩，中長線而言因景氣復甦帶動產業需求成長，相較去年表現優異成長股明顯集中於少數族群，接下來台股可望均衡發展。

「鉅亨買基金」表示，從過往經驗來看，縮減購債規模與升息對股市估值影響有限，縮減資產負債表則因會直接減少市場流動性，影響較大。因應目前市場波動及不確定性，建議投資人以股債都有配置的平衡型基金進行佈局，建立進可攻退可守的配置，讓投資保有更好的應變能力。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，面臨市場狀況不明確時，許多人都會想找相對穩健的標的，此時平衡型基金是相當合適的選擇。平衡型基金因為擁有多元配置的特色，廣泛納入股票、債券和其他資產，通常可以避開風險過度集中的問題。平衡型基金選擇相當多元，建議從全球、美國和台灣三種不同類別開始布局。