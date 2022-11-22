股債甜甜價 小資族搶布局

美國企業陸續公布第三季財報，科技股以外的產業表現不俗，加上聯準會最新會議結果透露出升息腳步放緩的訊息，激勵股市持續彈升，亦帶動日前美國10年期公債殖利率大幅回落，並一度跌破4％。投信法人表示，投資人不妨趁著股、債市仍在相對低檔之際，以元大全球優質龍頭平衡基金布局優質全球企業。

11月美國參議員選舉，連帶影響股市成長反映，觀察歷史數據，歷年來美國大選前股市漲幅表現非常亮眼，尤其自1970年起，觀察美國總統任期第三年時，美股標普500指數上漲機率更達100％，平均漲幅達19.7％。

法人分析，觀察各項通膨指標，美國10月非農新增就業優於預期、製造業需求轉疲，同時房屋銷售萎縮，高通膨數字關鍵的「租金」滯後反應下，亦將轉而下跌，研判美國通膨壓力有望降溫，並於明年第一季末，可能出現明顯收斂，有利債券迎來轉折點。

現階段全球處在景氣調整階段，市場仍持續震盪，建議可透過股債平衡基金分散布局，避免單筆投資或重押單一個股，傳統資產配置功能也能發揮效果，股、債資產應均衡並重，同時基金是由專業經理團隊操刀，挑選抵禦景氣變化標的，可讓工作忙碌無暇看盤關注市場動向的小資族、上班族，輕鬆參與股、債市場行情。

股市方面，法人建議布局現階段評價面低、具高定價能力的優質龍頭企業，如抗景氣循環的防禦性消費、醫療保健股。此外亞洲加速開放旅遊觀光，商品轉服務的消費需求持續發酵中，故看好受益於疫後復甦的相關產業。

針對債券，過往美國10年期公債等長天期債券殖利率，通常會在聯準會停止升息前即早觸頂反轉向下，且3個月期和10年期的美國公債殖利率出現倒掛現象，此階段非常適合納入作為投資組合的緩衝部位，除了債息收入，若市場承受不住長期高利率、高通膨環境時，美國公債避險功能預期能獲得發揮。