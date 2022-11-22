陸防疫鬆綁 全球品牌基金蓄勢待發

隨著疫情趨緩，今年奢侈品市場擺脫低迷，銷售超過疫情前水準，品牌巨頭紛紛開出超乎預期的亮麗財報，對明年營運展望也偏向樂觀。法人指出，近期大陸近期有機會鬆綁防疫管制措施，激勵相關類股表現，標普全球高端消費品指數自10月低谷反彈迄今超過15％。

永豐主流品牌基金經理人羅嘉德表示，包括LVMH、愛馬仕、旗下擁有Gucci、BV等品牌的開雲（Kering）等奢侈品族群財報來看，由於客群集中在高資產消費者，可支配所得較不受景氣低潮影響，對業績衝擊相對有限，而且隨著疫情過後的報復式消費爆發，以及聯準會升息腳步趨緩，成本壓力可望減輕，相關企業多對明年獲利樂觀。

羅嘉德說，目前以歐洲奢侈品公司營運展望相對看好，主要是歐企受惠於強勁美元，財報數字多數優於預期，前景相對正面，反之，美企在強勢美元衝擊下，財報相對偏弱。

大陸官方近日公布20餘項優化防疫新政，可望為奢侈品產業帶來契機。羅嘉德指出，大陸為全球奢侈品消費大國，去年即使在疫情下，大陸奢侈品銷售金額達到1,465億美元，年增率18％，增幅連兩年超越其他國家，並以高達30％的市場分額躍升全球最大的奢侈品消費重鎮，因此大陸若能持續降低封控力度，將有利於活絡消費動能，對相關企業獲利更是一大助力。

國泰全球品牌50 ETF（00916）基金經理人李翰林表示，美國期中選舉雖在11月8日已投票完畢，觀察期中選舉後美股表現，近十年來共歷經五次美國期中選舉，以標普500指數為例，在選舉過後的1個月、3個月、6個月、1年時間，其平均報酬率分別為2.4％、5.3％、11.8％、19.5％。

李翰林指出，近期旅遊熱潮持續延燒，根據經濟學人智庫近日發布的明年全球旅遊業展望報告，預估明年全球國際旅客數量將年成長3成，維持強勁復甦，將有利大市值品牌企業後市獲利及激勵股價表現。