全球氣候目標再升級 減碳基金有看頭

聯合國氣候峰會（COP 27）落幕，此次各國持續聚焦減碳目標，包括歐盟計劃提高2023年氣候目標、非洲國家宣布建立非洲碳市場倡議、美國也發表相關碳權新機制，透過更強力的氣候行動，達到脫碳轉型目標，法人表示，企業減碳不僅不得不做，也得越做越好，投資人可持續關注減碳轉型過程中的投資機會，包括乾淨能源、儲能設備等碳中和產業鏈，掌握收益機會。

華南永昌全球碳中和趨勢指數基金經理人蔣松原指出，全球極端氣候引發關注，今年氣候峰會各方持續關注碳交易問題，除了延續各國2050淨零碳排目標，此次峰會也預計投入6,930億美元資金，要求各國逐步淘汰化石燃料補貼和支持政策。

在碳定價計畫上，加拿大、印度尼西亞、俄羅斯和美國等預計引新的碳稅或建立碳市場，非洲多國也倡議將建立「非洲碳市場倡議」，期望引入跨國資金，推動能源轉型；美國也預計推動數兆美元私部門資金，投入開發中國家的再生能源發展，創造永續商機新亮點。

蔣松原表示，根據2022年發布的最新減碳報告指出，全球二氧化碳排放量並無減少跡象，甚至逐漸回歸疫情前標準，悲觀數據令各國更加警覺，對於未來減碳投資勢必再次拉高，從美國早前所通過的史上最大規模氣候預算案以及歐盟環境三法推動下，可預見未來減碳產業的龐大商機。

根據挪威能源研究機構 Rystad Energy指出，2022再生能源投資首度超過石油和天然氣，在歐洲電費飆漲階段，也讓再生能源回收速度更快，加速能源轉型腳步，建議投資人可持續關注乾淨能源、儲能設備、電動車等產業鏈，布局相關永續基金，定期定額逐步加碼，穩固投資組合。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷表示，近年來全球不少地區也因極端氣候與能源供應問題而面臨缺電挑戰，也讓各國政府積極推動電力轉型，其中又以太陽能發電與風力發電最受矚目，相關基礎建設布建需求高。