消費股報喜 大品牌ETF抗通膨

美股財報季來臨，法人指出，在已公布的14家S&P500核心消費類股今年第三季財報當中，有13家獲利優於市場預期，不過，全球主要央行仍以打壓通膨為最終目標，升息幅度及速度依舊大且快，勢必將持續對市場造成影響，企業營運壓力仍大，未來受惠標的是具備高訂價能力，能輕易將商品價格轉嫁給終端消費者的公司，即深具定價權的大品牌龍頭。法人建議，投資人可鎖定市值大，具行業地位優勢與品牌力的企業，透過相關ETF、基金布局全球市值大牌。

近期財報捎來好消息的企業如全球最大零售商沃爾瑪（Walmart）第三季財報營收、獲利皆優於預期，並上修全年財測；此外，全球飲料及食品巨頭百事公司（PepsiCo），旗下包含桂格、樂事、多力多滋等品牌，10月中旬公布第三季獲利成長超過20％，同時間可口可樂（Coca Cola）公布的獲利年增14％，並三度上調全年展望，主要歸因於價格上漲帶動獲利提升。

國泰全球品牌50 ETF（00916）基金經理人李翰林分析，沃爾瑪第三季營收、獲利皆優於華爾街預期，同時上修全年財測，主要受惠通膨壓力下，就連高收入族群也光顧，好購買較親民價的商品。至於兩大飲料巨頭可口可樂及百事產品漲價，仍創下強勁銷售額，今年股價皆逆勢創高，消費者對其品牌的高黏著度，是該公司得以對抗通膨的強力後盾。

李翰林補充，若進一步觀察巴菲特愛股可口可樂，其股價於今年5月創上市來新高，迄11月21日市值突破2,600億美元，今年來股價上漲近5％；另一家飲料及食品巨頭百事可樂，市值逾2,500億美元，股價也在今年突破新高且在11月21日創高，年初以來漲幅達6％，相較於代表全球股市的MSCI世界指數今年至今走跌約18％來看，兩大飲料巨頭股價表現相當強韌。

景順環球消費趨勢基金經理Ido Cohen表示，消費習慣的改變始於網路的大量盛行，景順環球消費趨勢基金投資於受惠科技進步及網路普及的消費相關企業，投資主題包括電子商務、電玩遊戲與串流媒體等長線的趨勢，現階段正密切留意消費物價指數及相關數據，隨著消費者物價指數轉為下跌，預期升息步伐放緩，將開始再度有利成長股的表現。