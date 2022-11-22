升息近尾聲 公用事業基金長抱

2003年至今，聯準會總共經歷三度升息循環。投信法人指出，今年聯準會升息抑制通膨升溫逐步展現效果，市場開始預期此波升息向終點逼近。其中，水電瓦斯等基礎建設、公用事業股在過往的利率循環中，受惠息收穩健、需求成長，即使在升息終點、降息之初，及停止升息階段，都維持穩步向上趨勢，隨升息逼近尾聲，金融市場波動放大，防禦資產建議長抱水電瓦斯公用事業基金。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映說明，全球通膨降溫與停止升息的時間點可能要到明年第二季才會有較為顯著的現象，近期美國聯準會與歐洲央行仍持續貨幣緊縮政策，以壓抑各國通膨高檔壓力，經濟趨緩的現象陸續反應後，也使得11月美國ISM訂單庫存比已來到0.84，這是過去70年的低點，未來一旦庫存調整改善將有助於指數築底反彈。

林志映說明，全球解封與運輸服務需求大幅提升，使得能源、運輸、港口的利用率攀高，其中，更顯示能源呈現供需不平衡與價格維持高檔現象，除了來自於需求的攀升之外，地緣政治風險和偏高的能源成本等，都凸顯了全球對可靠的能源供給與能源安全性有極高的需求，研判公用事業盈餘仍維持一定的成長力道。

林志映指出，冬季來臨後，天然氣價格及電價仍將維持高檔一段時間，公用事業不受能源價格及通膨影響，通膨轉嫁能力下，有助維持穩健獲利能力，今、明年仍相對看好與電力事業、天然氣和電力價格盈餘正相關的輸配送及疫後基建投入較多的產業。

林志映相對看好公用事業各產業個股中股息政策維持正成長、股息持續提升標的，此外也重視企業維護股東權益的推動情形，如股票回購等政策，另外個股產業發展潛力及企業降低槓桿擴張、控制負債水準等，也反應營收獲利動能，都是成長趨勢較看好的標的。

林志映表示，升息逐漸步入尾聲，也反應市場投資波動度的提升，基礎建設與公用事業維持營收穩定度與股息品質，具備防禦性特質，更適合投資人作為長抱型資產、掌握高品質現金流。