全球股市反彈 永續主題氣勢旺

美國消費者與生產者物價指數雙雙回落，市場對於包括聯準會在內等央行後市的升息步調擔憂有所緩解，雖同時仍有如地緣政治等不確定性存在，但仍使近期全球股市迎來一波反彈走勢。據理柏統計，環球股票基金近一個月以創新、高成長、永續等主題趨勢的基金表現相對凌厲，前十強近一個月漲幅都在1成以上。

法人表示，觀察MSCI世界指數表現，今年年初以來仍呈負報酬，但本季以來已走揚逾11％，11月初至今漲幅也來到3.85％，顯示市場風向開始轉變、投資情緒有所回溫。展望後市，雖各式不確定性仍未完全消除，但隨著相關訊息逐漸鈍化及被市場反映消化，股市長期仍將回歸反映基本面因素，其中又以具長期成長趨勢利基的標的後市更加可期。

根據安聯環球投資研究，全球當前有包括城市化、科技創新、資源稀少性及人口社交結構改變等大型趨勢正在改變世界的樣貌，且有望跨越各式短線不確定性帶來的震盪，長線來說持續呈現結構性成長。

舉例來說，在氣候變遷影響下受到注目的水資源與未來綠色能源、科技發展驅動的智慧機器、數位生活，以及人口結構變化帶來的基礎建設、寵物經濟等，都是值得留意的重點主題，相關族群及產業也有望受惠。

根據研究，關注永續的企業傾向可降低成本與法規風險、取得補貼、吸引資金與籌資；從相關企業股價表現來看，MSCI統計各產業ESG評分前25％公司的MSCI全球SRI指數，在中短期的股價表現都優於MSCI全球指數，顯示永續投資不但藉由投資環境、社會及公司治理面向表現較佳企業，有望對全球永續發展帶來幫助，也有望對投資表現帶來助益。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷表示，全球電動車強勢崛起，銷量與滲透率持續提升，就連在台灣也越來越常在道路上見到電動車行駛，而加速電動車蓬勃發展的一大助力便在於各國政府基於淨零碳排目標陸續訂出禁售燃油車的時間點，當下一台車只能選擇電動車的前提下，也加速推進讓電動車成為大眾生活日常的速度。

根據能源顧問機構Wood Mackenzie分析，認為到2050年零排放的純電動車在全球整體新車的銷售占比將提升到56％，比今年稍早先前預估的48％更高，而傳統燃油車在全球占比只剩不到20％，因此在全球棄油轉電趨勢確立下，也讓電動車成為投資市場上的關注焦點，投資人可多留意全球股市中電動車產業投資契機。