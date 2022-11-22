美股震盪測底 短期有望續攻

景氣正走下行趨勢，法人預估美股處震盪測底階段，但第四季是消費旺季來臨，在投資人信心回籠之下，美股短期有機會續攻，不過在波動震盪仍大。

美國10月通膨降溫，市場預期聯準會應會放緩升息步伐，根據芝商所Fed Watch顯示，截至11月16日為止，市場預估12月升息3碼機率已降至15％以下，預估此波升息循環終點將落在明年第一季的4.75％～5％。

富蘭克林證券投顧表示，在景氣下行趨勢下，預估美股仍處震盪測底階段，投資組合應增持美國平衡及債券基金比重，防禦股市波動，股票配置建議採取分批加碼及定期定額策略介入，相對看好具備抗景氣循環、通膨轉嫁且有政策扶持的基礎建設及公用事業股票型基金，以及高品質龍頭股等，至於科技和生技產業股短線波動大但長期創新趨勢正向，可維持定期定額投資策略。

台新智慧生活基金蘇聖峰表示，在持續消化利空的情況下，美股波動劇烈，唯投資人觀察數據與Fed態度後，升息進入末段且官員有望隨金融市場動態調整貨幣政策方向，逢低買盤於湧入，推動近期股市走揚。

蘇聖峰說，美國10月下旬開始的企業財報未如原先預估悲觀，營收獲利優於分析師預期比例分別為67％及73％，顯示升息對終端需求與獲利的影響仍在可控範圍，隨著升息腳步放緩，另第四季消費旺季來臨，投資人信心回籠，美股仍有機會續攻，不過，預期市場處於波動格局，建議分批布局或定期定額投資美股基金。

法人認為，市場仍擔憂美國經濟可能衰退、企業獲利轉弱、積極的貨幣政策，通膨維持高點及地緣政治風險等，未來金融市場仍將面臨較大的不確定性，使得市場波動可能持續。但拉長時間來看，因標普500指數的預期本益比已由今年初的21.4倍大幅回落且低於長期的16.37倍，美股仍具備長期投資價值。