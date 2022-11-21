四大指數收紅 美股基金掌契機

市場預估通膨高點已過、聯準會貨幣政策緊縮步伐也有望放緩。法人表示，觀察美股主要指數表現，雖近日來受到多空交雜的訊息影響略有波動，但四大指數自11月初至今全數收紅，其中以科技成長股為主的費城半導體指數漲幅更是逾14％，表現亮眼。

從資金流向來看，根據美銀引述EPFR統計顯示，美國股市年初至今也已累積淨流入近1,112億美元，動能穩居全球股市之首，仍相對受到資金青睞 ，投資人可留意美股基金、多重資產基金表現。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，在包括美國經濟面臨的不確定性、企業獲利轉弱、積極的貨幣政策、持續偏高的通膨數據以及地緣政治風險下，金融市場在今年以來面對了較大不確定性，波動較大的狀況可能持續，而如此雖使許多金融資產今年以來表現面臨挑戰，但也讓包括美國股市在內等風險性資產的長期投資價值浮現。

觀察美國各式風險性資產，標普500指數的預期本益比已由今年初的21.4倍大幅回落、且低於長期的16.37倍，具備長期投資價值。在風險性債券－非投資級債部分，雖預估今年違約率微幅上升但仍低於歷史均值，明年違約率仍可望低於長期平均；與此同時，美國非投資級債的殖利率已由去年底的4.3％走升至近期的9％、整體收息價值提升。

可轉債部分，當前美國的可轉債大多為總報酬及偏債型，如此代表了若市場持續震盪，在債底的保護下、可轉債下檔參與率可望降低；反之若投資氣氛轉佳，可轉債也有機會參與股市走升，在波動未除的市況下，可轉債可望展現相對跟漲抗跌的特性。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷表示，回顧自1980年以來，美國核心PCE（個人消費支出）年增率超標（高於2％）到回落、同時升息的環境下，共有三次，分別是1987年、2004年、2018年，三次期間美股平均上漲17％，顯示美股在景氣及企業獲利持續增長下表現不俗，後續仍可期待！

洪玉婷表示，科技股儼然成為多頭焦點，科技類股具有獲利表現穩健、產業成長動能及題材不斷的優勢，由於目前美國民眾存款、家計財富水準均高於疫情前水準，隨著下半年有望就業市場改善，消費者信心轉強，遞延消費成長力道可期，美股中長期後市表現不看淡，配置上建議仍以多產業布局為佳，包括景氣復甦受惠族群、軟體、電子商務、半導體、工業等可持續關注。